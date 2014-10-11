راؤول يقترب من الانضمام لنيويورك كوزموس الأمريكي

(إفي): واصل أسطورة كرة القدم الإسباني راؤول جونزاليس التفاوض مع إدارة نادي نيويورك كوزموس الأمريكي تمهيدا لضمه الموسم المقبل.

وذكرت مصادر مقربة من النادي الأمريكي لـ(إفي) أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة، لكن لا توجد نية لإعلان الصفقة رسمية خلال وقت قريب.

وسافر راؤول، الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني ومهاجم شالكه الألماني سابقا والسد القطري حاليا، إلى نيويورك برفقة عائلته، وشاهد مباراة لفريق كوزموس.

ويلعب كوزموس حاليا في دوري الدرجة الثانية في الولايات المتحدة، والذي صعد إليه الموسم الماضي بعد غياب نحو 30 عاما.

وسبق للأسطورتين البرازيلي بيليه والألماني فرانز بيكنباور أن مثل قميص الفريق الأمريكي سابقا، ويلعب له حاليا النجم الإسباني السابق ماركوس سينا.