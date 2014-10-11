أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

راؤول يقترب من الانضمام لنيويورك كوزموس الأمريكي

Google+ Print
راؤول يقترب من الانضمام لنيويورك كوزموس الأمريكي راؤول يقترب من الانضمام لنيويورك كوزموس الأمريكي

(إفي): واصل أسطورة كرة القدم الإسباني راؤول جونزاليس التفاوض مع إدارة نادي نيويورك كوزموس الأمريكي تمهيدا لضمه الموسم المقبل.

وذكرت مصادر مقربة من النادي الأمريكي لـ(إفي) أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة، لكن لا توجد نية لإعلان الصفقة رسمية خلال وقت قريب.

وسافر راؤول، الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني ومهاجم شالكه الألماني سابقا والسد القطري حاليا، إلى نيويورك برفقة عائلته، وشاهد مباراة لفريق كوزموس.

ويلعب كوزموس حاليا في دوري الدرجة الثانية في الولايات المتحدة، والذي صعد إليه الموسم الماضي بعد غياب نحو 30 عاما.

وسبق للأسطورتين البرازيلي بيليه والألماني فرانز بيكنباور أن مثل قميص الفريق الأمريكي سابقا، ويلعب له حاليا النجم الإسباني السابق ماركوس سينا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع