مركبات شقائق البحر الطبيعية سلاح فتاك ضد البدانة

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى احتواء شقائق البحر على مركب طبيعى أطلق عليه اسم "إس.إتش.كيه-16" يتواجد فى السم الذى تفرزه يعمل على مكافحة البدانة ووقف مقاومة الجسم للتمثيل السليم والطبيعى للأنسولين الذى يعد أحد الأسباب المهمة وراء زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى الناجم عن البدانة.

وكشف العلماء أن المركب الطبيعى "إس.إتش.كيه -16" يعمل على وقف نشاط أحد البروتينات الذى يعمل بدوره على وقف الالتهابات، وتعد النتائج المتوصل إليها الأولى من نوعها التى تشير إلى فاعلية ونجاح هذا المركب، فى التجارب السريرية الأولى التى أجريت على دوره فى مكافحة البدانة.

ويأمل العلماء فى تطوير عقار يدخل هذا المركب الطبيعى فى مكوناته ليصبح أحد الحلول الهامة والجذرية للقضاء على غول البدانة الذى يفتك بالكثيرين حول العالم.