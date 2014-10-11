مالية الاتحاد البرلماني الدولي تشيد بدور المجلس الوطني

أشادت اللجنة الفرعية للشؤون المالية للاتحاد البرلماني الدولي، بدور المجلس الوطني الاتحادي في دعم برامج وفعاليات الاتحاد، وأعربت عن شكرها وتقديرها لموقف المجلس الفاعل الذي يساهم في تحقيق أهداف البرلمان الدولي وتعزيز فرص الاستفادة للمجلس والاتحاد والدول الأعضاء في مختلف المجالات بما يسهم في تفعيل دور البرلمانيين على مستوى المنطقة العربية والعالم ككل، وذلك من خلال توقيع وتنفيذ اتفاقية التعاون التي وقعتها الأمانة العامة لكل من المجلس الوطني والاتحاد البرلماني في نهاية سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركة راشد محمد الشريقي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية للاتحاد في جنيف بسويسرا أول من أمس الخميس.

وشكرت رئيسة اللجنة المالية راشد الشريقي على جهوده المتواصلة والدعم المقدم من المجلس الوطني الاتحادي للاتحاد البرلماني الدولي، خاصة في هذه الفترة التي تشهد فيه موازنة الاتحاد انخفاضا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة.

وعبر الشريقي عن شكره للأمانة العامة للاتحاد للجهود التي تبذلها في هذا الصدد، وأكد أهمية تفعيل برامج وأنشطة الاتحاد وعدم تأثير الانخفاض في الموازنة على تنفيذ الأنشطة الرئيسية للاتحاد، إضافة إلى أهمية استقطاب المزيد من المساهمات الطوعية غير المشروطة خلال الفترة القادمة.

وأشار الشريقي إلى أن الاتفاقية التنفيذية الموقعة ما بين الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، حددت بعض مجالات التعاون ما بين الجانبين كمرحلة أولى وستبدأ الاجتماعات التنسيقية والتنفيذية خلال شهر أكتوبر الجاري لتنفيذ برامج التعاون.

بنود

ومن أبرز بنود جدول أعمال اللجنة التنفيذية استعراض تقريري أنشطة رئيس الاتحاد والأمين العام، والمسائل المتعلقة بالعضوية واستراتيجية الاتحاد، والتحضير للدورة 195 للمجلس الحاكم والجمعية 131 للاتحاد والتحضير للاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات، وانتخاب الرئيس الجديد للاتحاد البرلماني الدولي.

وتشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية بوفد برئاسة الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 195 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي والمؤتمر الأول للبرلمانيين الشباب، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري في مدينة جنيف.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي كلاً من راشد محمد الشريقي وعلي جاسم أحمد وعلي عيسى النعيمي وأحمد عبيد المنصوري وفيصل عبدالله الطنيجي وسلطان سيف السماحي.

مكافحة الإرهاب

تقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بطلب إدراج بند طارئ لمناقشته في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد حول «دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب، وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين»

الشباب الإماراتيون شركاء فاعلون في التنمية

أكد فيصل عبد الله الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لدور الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية ورعاية ابداعاتهم وابتكاراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في عملية التنمية من خلال سياسات وخطط واقعية.

واضاف ان هناك الكثير من الحوافز التشجيعية مثل جائزة الشيخة فاطمة للشباب العرب وجائزة الإمارات لشباب الخليج العربي التي تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتمكينهم من خدمة مجتمعاتهم وتحفيز الأفكار المبدعة لديهم كما ان هناك جوائز أخرى لتشجيع التفوق العلمي والتميز.

جاء ذلك في كلمة امام المؤتمر الاول للبرلمانيين الشباب المنعقد حاليا في جنيف ويستمر لمدة يومين ويشارك فيه عضوا المجلس الوطني الاتحادي كل من سلطان السماحي وفيصل الطنيجي.