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النني: أدائي أمام بوتسوانا؟ السبب ليفربول وريال مدريد

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النني: أدائي أمام بوتسوانا؟ السبب ليفربول وريال مدريد النني: أدائي أمام بوتسوانا؟ السبب ليفربول وريال مدريد

أكد محمد النني متوسط ميدان منتخب مصر وبازل السويسري أن مواجهته ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هي سبب ظهوره الجيد أمام بوتسوانا.

ونجح المصري في الفوز على بوتسوانا بهدفين مقابل لاشيء ليحافظ على آماله في التأهل إلى أمم إفريقيا 2015 بالمغرب.

طالع - مصر تصرخ في وجه بوتسوانا بانتصار الأمل

النني ساهم بشكل كبير في فوز الفراعنة، إذ أنه افتتح التسجيل بتسديدة صاروخية في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

شاهد - صاروخ النني يهز شباك بوتسوانا

ويعد الهدف هو الأول للفراعنة رسميا تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني في التصفيات، إذ ظل خمسة أشواط دون تسجيل هدفا واحدا في بداية من أسوأ انطلاقات مصر بالتصفيات.

هدف النني في شباك بوتسوانا يعد أول أهداف اللاعب الدولية في المباريات الرسمية، إذ سجل من قبل في لقاء ودي للمنتخب أمام جامايكا.

طالع - النني يفتتح التسجيل الدولي بأول هدف لمصر بالتصفيات

وتحدث النني لـFilGoal.com عن أدائه الجيد جيدا أمام بوتسوانا، مشيرا أن مباراتي ليفربول وريال مدريد هما السبب.

وقال النني: " اللعب أمام ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا جهزني للظهور بشكل أفضل مع المنتخب أمام بوتسوانا".

وشارك النني مع فريقه السويسري أمام ريال مدريد في افتتاح مباريات الفريق في دوري الأبطال، وقدم أداء جيد نظرا أمام حامل اللقب، قبل أن يقدم أداء أكثر من ممتاز أمام ليفربول.

لاعب المقاولون السابق قطع 12 كيلو متر خلال لقاء فريقه مع ليفربول ليصبح أكثر اللاعبين ركضا في الملعب بين الفريقين.

ليفسر بعدها صاحب الـ 22 عاما أنه لا يتعب مطلقا من الركض بسبب مصر. ( طالع التفاصيل)

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فيديو اليوم السابع

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