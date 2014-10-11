مدرب الزمالك الجديد: جوزيه صديقي وما حققه هدفي

أكد جيمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي الذي يستعد لتولي مسؤولية تدريب الزمالك أن تحقيق إنجازات " صديقه" مانويل جوزيه في مصر هو هدفه الأساسي.

ووصل باتشيكو إلى القاهرة مساء الجمعة استعدادا للتوقيع على عقود توليه مسؤولية تدريب نادي الزمالك.

طالع - وصول مدرب الزمالك الجديد إلى القاهرة استعدادا لتوقيع العقود رسميا

باتشيكو مدرب برتغالي منذ 1993 ودرب الشباب السعودي هو الفريق العربي الوحيد الذي تعامل معه ثم انتقل للصين لتدريب بيكين جوان من 2011 وحتى 2013.

وأبرز إنجازاته حصوله على الدوري البرتغالي، وكأس خادم الحرمين في السعودية.

طالع - مدرب الزمالك - باتشيكو.. الرجل الذي قال لمورينيو "أنت مختل عقليا"

وتحدث باتشيكو في تصريحات تليفزيونية ترجمها أمير مرتضي منصور نجل رئيس الزمالك عقب وصوله إلى القاهرة: " جوزيه أفضل صديق لي، ونصحني بالتدريب في مصر".

جوزية حقق إنجازات تاريخية مع الأهلي، كاتبا أسمه في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية، وهو ما يهدف له مدرب الزمالك الجديد.

وقال باتشيكو: " أريد أن أكتب تاريخا جديدا في الكرة المصرية مثل ما كتبه جوزيه".

وكشف المدير الفني البرتغالي عن محادثه دارت بينه وبين مانويل جوزيه مع بداية مفاوضات الزمالك معه.

طالع - جوزيه يرفض تدريب الزمالك بسبب جمهور الأهلي .. ويرشح باتشيكو

وأوضح باتشيكو أن جوزيه قدم له النصيحة بالذهاب إلى مصر وتدريب الزمالك.