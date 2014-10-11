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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يكرم قدامى المحاربين وأبطال حرب أكتوبر

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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يكرم قدامى المحاربين وأبطال حرب أكتوبر بالصور.. محافظ الوادي الجديد يكرم قدامى المحاربين وأبطال حرب أكتوبر

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قام اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد بتكريم قدامي المحاربين وأبطال حرب اكتوبر وأسر شهداء الحرب في احتفالية فنية علي مسرح قصر ثقافة مدينة موط بمركز الداخلة.

وتضمن الحفل تقديم فقرات فنية وغنائية وشعرية وعروض كورال المسرح عن انتصارات اكتوبر المجيدة والعيد القومي للمحافظة والذي يواكب وصول اولي قوافل التعمير من سلاح المهندسين للمحافظة للبدء في تعمير المنطقة في 3 اكتوبر عام 1959 .

وقدم محافظ الوادي الجديد للمحاربين وابطال حرب اكتوبر وأسر شهداء الحرب هدايا رمزية وعينية وشهادات تقدير تعبيرًا عن وفاء وعرفان المحافظة وابنائها ببطولات وانتصارات اكتوبر المجيدة.

 

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