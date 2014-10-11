بالصور.. محلب يفتتح الكنيسة المعلقة بعد ترميمها بحضور البابا تواضروس

وصل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى مقر الكنيسة المعلقة لافتتاح أعمال الترميم التى انتهت بعد 16 عاما، وذلك بحضور البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ووزير الآثار ممدوح الدماطى.

يذكر أنه استغرقت أعمال الترميم 16 عاما، حيث تمت معالجة الآثار الناتجة عن زيادة منسوب المياه الجوفية أسفل الكنيسة، عن طريق مشروع شامل لخفض المنسوب تحت الأرض، كما تضمن المشروع ترميم الرسوم الجدارية والأيقونات، وتطوير منظومة التأمين عن طريق تزويد الكنيسة بكاميرات مراقبة لتأمين مداخلها.