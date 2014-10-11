محمد بن راشد يطلق "مؤشر السعادة" لقياس سعادة الناس ورضاهم عن الخدمات

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي رعاه الله اليوم مبادرة فريدة من نوعها لقياس سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم وذلك بشكل يومي عبر توزيع أجهزة إلكترونية في كافة الدوائر الحكومية تكون مرتبطة بشبكة مركزية تقوم برصد هذا المؤشر وإرسال تقارير بشكل يومي لمتخذي القرار لرصد المناطق الجغرافية والحكومية الأكثر سعادة ورضا عن الخدمات الحكومية بهدف تطوير الخدمات وتحسين سعادة الجمهور عن الخدمات المقدمة .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعليقا على المبادرة الحكومية الجديدة " أن انتظار تقارير نسبة سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية بشكل سنوي أو فصلي لا يلبي الطموحات، لأن العالم اليوم يتغير بسرعة ، وتوقعات الناس أيضا تتغير بسرعة ولابد من رصد ذلك بشكل يومي .

وأضاف سموه أن تطوير وتغيير الخدمات هو عمل يومي وتأثيره في سعادة الناس هو تأثير حقيقي ولذلك سمينا المبادرة الجديدة "مؤشر السعادة" وسنرصد هذا المؤشر عبر تقارير يومية حقيقية قادمة من الميدان. "

وتأتي المبادرة الجديدة ضمن حزمة من مبادرات واستراتيجيات التحول نحو الحكومة الذكية والمدينة الذكية وذلك بهدف استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في زيادة فاعلية الأداء الحكومي وزيادة مساهمتها في تحقيق سعادة المجتمع .

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إطلاقه للمبادرة الجديدة أن الغاية من جميع مبادراتنا هو إسعاد الناس وتسهيل حياتهم واختصار الطاقات والأوقات في الإجراءات ، ونريد عبر المبادرة الجديدة قياس كل ذلك ومتابعته بشكل يومي، واليوم نبدأ بالدوائر الحكومية وهدفنا أن يشمل ذلك قريبا أيضا القطاع الخاص لتطوير تجربة حياة مميزة وذات جودة عالية لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين أيضا لتقييم تجربة زيارتهم لدبي بشكل فوري "

وتعتبر دبي المدينة الأولى عالميا التي تطبق قياسيا يوميا حقيقيا بالنسبة لسعادة الجمهور من الخدمات المقدمة لهم عبر كافة مراكزها بواسطة نظام ذكي متطور يقدم تقاريره اليومية لمتخذي القرار عبر كافة مستوياتهم الوظيفية.

وستبنى نتائج المؤشر على بيانات نوعية يتم الحصول عليها من خلال تطبيق ذكي يعطي متلقي الخدمة 3 خيارات لتحديد مدى سعادته بتجربة الخدمة التي تلقاها، حيث سيتوفر هذا التطبيق عند نقاط تلقي الخدمة أو عبر المنصات الذكية الافتراضية التي تقدم الخدمة عبر الشبكة الإلكترونية وسيتم تطبيق مؤشر السعادة تدريجيا ليشمل كافة الدوائر الحكومية خلال السنة القادمة. وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تطبيقه أيضا في قطاعات مختارة من القطاع الخاص لإثراء تجربة الزائرين والسائحين وتحديد مدى رضاهم عن تجربة مدينة دبي بشكل فوري وعبر كافة النقاط التي يتلقون عبرها خدماتهم

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