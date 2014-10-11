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آن باترسون: مصر دولة هامة بالمنطقة .. ولقاء أوباما بالسيسى كان “جيدًا ”

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آن باترسون: مصر دولة هامة بالمنطقة .. ولقاء أوباما بالسيسى كان “جيدًا ” آن باترسون: مصر دولة هامة بالمنطقة .. ولقاء أوباما بالسيسى كان “جيدًا ”

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، آن باترسون، إن اللقاء بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره المصري عبدالفتاح ، في سبتمبر الماضي، «كان جيدًا».

وأضافت باترسون، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن « دولة كبيرة ومهمة ونريد أن تكون لدينا علاقة بناءة مع مصر».

وذكرت باترسون: «نحاول أن ندعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وأعتقد أن الجزائر تلعب دورًا بناء مع دول الجوار والمصريون يلعبون دورا، ولكن يريدون العمل ضمن الإطار الجزائري».

وعلقت «الشرق الأوسط» على باترسون، كاتبة: «شغلت منصب السفيرة الأمريكية في القاهرة خلال حقبة رئاسة محمد مرسي، وأثارت الكثير من التساؤلات حول تعاملها مع (الإخوان المسلمين)، وامتنعت عن الخوض في تفاصيل حول العلاقات مع مصر»» في إشارة لتصريحاتها الصحفية للجريدة.

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