مجهول يُلقى قنبلة على حاجز للجيش اللبناني بطرابلس ..وقذائف سورية على شمال البلاد

ألقى مجهول قنبلة على حاجز للجيش اللبناني في” طلعة العمري” بمدينة طرابلس بشمال البلاد، دون وقوع ضحايا.وأفادت المعلومات صباح اليوم السبت بأن الجيش اللبناني رد بإطلاق النار، ونفذ انتشارا واسعا في المنطقة .

> على صعيد آخر، سقطت قذائف سورية على أراضي بلدات لبنانية بإقليم عكار بأقصى شمال لبنان بعد منتصف الليلة الماضية مما أدى إلى إلحق ضرر بمنزلين في بلدة عمار البيكات، كما تعرضت أراضي بلدة قشلق و حكر جنين،و كان مصدرها الجانب السوري، وتعرض طريق رئيسي يربط بلدتي العبودية ومنجز لإطلاق رصاص من الجانب السوري