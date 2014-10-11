عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادي رئيسا للجنة تحكيم علمية بروسيا

يشارك الدكتور صالح عبد المعطى عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادي كرئيسا للجنة التحكيم هذا العام وعضوا في اللجنة العلمية العليا للمؤتمر العلمي المقام ضمن فعاليات المهرجان الدولي لشباب المصممين و التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في مجاﻻت فنون وتصميم اﻻزياء بمشاركة مائة وعشرون جامعة من أنحاء العالم والذي يقام في مدينة روستوف عاصمة جنوب روسيا، وقد القي الدكتور صالح عبد المعطي محاضرة في افتتاح المؤتمر العلمي عن التصميم الجرافيكى المعاصر والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.

وجاءت المسابقة هذا العام للشباب المشاركين متميزة في كافة المجاﻻت وﻻسيما في مجال تصميم وعروض اﻻزياء وكذلك الفنون التشكيلية بأنواعها.

وقد وجه رئيس جامعة روسيا التحية لجامعة جنوب الوادي والشكر والتقدير لرئيسها الدكتور عباس منصور علي التعاون المثمر والبناء بين الجامعتين متطلعا الي المزيد من العلاقات في المجاﻻت العلمية والثقافية.