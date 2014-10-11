أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالأسماء.. ضبط 4 أفراد من عناصر تنظيم الإخوان بطهطا بسوهاج‎

Google+ Print
بالأسماء.. ضبط 4 أفراد من عناصر تنظيم الإخوان بطهطا بسوهاج‎ بالأسماء.. ضبط 4 أفراد من عناصر تنظيم الإخوان بطهطا بسوهاج‎

صورة أرشيفية

تمكنت إدارة الأمن الوطنى بسوهاج بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على 4 عناصر ينتمون لتنظيم الإخوان ويقيمون بمركز طهطا وهم أحمد عبد العال أحمد 40 سنة إمام مسجد ويقيم الحريدية القبلية بمركز طهطا ، محمد رشاد عبد الحافظ 58 سنة فني هندسة بالصحة ويقيم القبيصات بمركز طهطا ، صابر هلال جابر علي 35 سنة مدرس ، رشدي صابر جابر 43 سنة حاصل على دبلوم ويقيمان دائرة قسم طهطا.

وجاء قرار القبض على الأربعة، بناءً على إذن نيابة شمال سوهاج الكلية في واقعة المحضر رقم 1648 إدارى المركز بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ومحاولة إحيائها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا