بالأسماء.. ضبط 4 أفراد من عناصر تنظيم الإخوان بطهطا بسوهاج‎

تمكنت إدارة الأمن الوطنى بسوهاج بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على 4 عناصر ينتمون لتنظيم الإخوان ويقيمون بمركز طهطا وهم أحمد عبد العال أحمد 40 سنة إمام مسجد ويقيم الحريدية القبلية بمركز طهطا ، محمد رشاد عبد الحافظ 58 سنة فني هندسة بالصحة ويقيم القبيصات بمركز طهطا ، صابر هلال جابر علي 35 سنة مدرس ، رشدي صابر جابر 43 سنة حاصل على دبلوم ويقيمان دائرة قسم طهطا.

وجاء قرار القبض على الأربعة، بناءً على إذن نيابة شمال سوهاج الكلية في واقعة المحضر رقم 1648 إدارى المركز بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ومحاولة إحيائها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.