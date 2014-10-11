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الأمم المتحدة: نحو 700 شخص ما زالوا عالقين في عين العرب

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الأمم المتحدة: نحو 700 شخص ما زالوا عالقين في عين العرب الأمم المتحدة: نحو 700 شخص ما زالوا عالقين في عين العرب

أحداث سوريا – ارشيف

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا إن نحو 700 شخص، معظمهم من كبار السن، لا يزالون عالقين في بلدة عين العرب السورية الحدودية.

ودعا دي ميستورا تركيا الى السماح بدخول المتطوعين الى سوريا للدفاع عن عين العرب(كوباني باللغة الكردية) في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال دي ميستورا الذي استشهد بالقرار الأممي رقم 2170 إن جميع الأطراف مطالبة بالقيام بما في وسعها من أجل وقف المذبحة في “كوباني”.

وتابع دي ميستورا قائلا إن الأمم المتحدة لا ترغب في حدوث مذبحة أخرى على غرار ما حدث في سريبرينيتسا عندما قتلت قوات صرب البوسنة آلافا من المسلمين الرجال والأطفال في عام 1995 خلال النزاع في البوسنة.

وأدى رفض التركية استخدام قوتها العسكرية من أجل الدفاع عن كوباني إلى اندلاع احتجاجات من قبل متظاهرين موالين للأكراد.

وقال مسؤول أمريكي بارز إن تنظيم الدولة الإسلامية بات يسيطر على 40 في المئة من عين العرب على الرغم من تواصل الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على مواقع التنظيم.

بي بي سي

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