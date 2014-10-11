أندونيسيا تبني حائطًا بحريًا بتكلفة 263 مليون دولار لحماية العاصمة من الفيضانات

دشنت أندونيسيا رسميا مشروعا بتكلفة 263 مليون دولار لبناء حائط بحري عملاق بمحاذاة ساحل العاصمة جاكرتا أول أمس الخميس، وذلك في محاولة لحماية الأعمال التجارية والمنازل من الفيضانات.

وأدى موسم الأمطار في العام الماضي إلى شلل تام بالعاصمة جاكرتا، مما تسبب في فيضان نهر بالمدينة وإغراق المنطقة التجارية المركزية وتقطع السبل بالالاف ووقوع أضرار بقيمة 580 مليون دولار.

وفي ظل وقوع 40% من جاكرتا بالفعل تحت مستوى البحر، فان من المتوقع أن يسوء وضع المدينة التي يعيش بها عشرة ملايين نسمة، حيث تنحسر اليابسة ببطء بسبب الشفط المفرط للمياه الجوفية.

وكان علاج مشكلة الفيضانات أحد وعود الرئيس المنتخب جوكو ويدودو عندما كان يتولى منصب حاكم المدينة.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية شايرول تانيونج للصحفيين بعد حفل تدشين المشروع “هذا المشروع ضروري”.

وأضاف إذا لم نفعل شيئا ستغرق جاكرتا في 2050 بسبب الانحسار المتسارع لليابسة وارتفاع مستوى البحر.

ويفترض ان يكون المشروع الذي صمم بالتشاور مع مسؤولين هولنديين في البنية التحتية والبيئة قابلا للتصدي للمد العالي ومستوى البحر الآخذ في الارتفاع حتى عام 2030 على الأقل.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع الحكومي حائطا بطول ثمانية كيلومترات بمحاذاة الساحل يغطي الجانب الشمالي من المدينة.