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هشام رامز: الاجتماعات الرسمية مع مسئولي البنك وصندوق النقد الدوليين تسير بصورة طيبة

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هشام رامز: الاجتماعات الرسمية مع مسئولي البنك وصندوق النقد الدوليين تسير بصورة طيبة هشام رامز: الاجتماعات الرسمية مع مسئولي البنك وصندوق النقد الدوليين تسير بصورة طيبة

قال محافظ البنك المركزي هشام رامز إن الاجتماعات الرسمية التي يعقدها الوفد المصري مع مسئولي البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن تسير بصورة طيبة.

وأعلن أنه سيجتمع غدا الاحد مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، مشيرا إلى التصريحات الايجابية التي أدلت بها لاجارد خلال اجتماعات واشنطن بشأن الاقتصاد المصري.

وأوضح رامز، في تصريحات على هامش اعمال اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوللين المنعقدة حاليا في العاصمة الامريكية، ان رسالة للاجتماعات اكدت على عودة الاستقرار واستعادة المصريين ثقتهم في الاقتصاد الوطني في اشارة الى تغطية شهادات قناة السويس في ثمانية ايام بمبلغ 64 مليار دولار.

وأضاف ان الوفد المصري شرح للمسئولين الدوليين الاصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخاذها والاصرار على استكمالها بالاضافة الى الترويج للمؤتمر الاقتصادي القادم المزمع عقد في مصر لجذب الاستثمار.

أ ش أ

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