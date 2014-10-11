مقتل تسعة على الأقل وفقد 30 في انقلاب سفينة بغينيا

قال سكان والشرطة في غينيا، إن مالايقل عن تسعة أشخاص قتلوا كما فقد 30 آخرون بعد تعرض مركب لحادث في نهر بغينيا.

ووقع الحادث بعد ظهر أمس الجمعة قرب بلدة كونتا في منطقة فوريكارياه على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة كوناكري.

وقال عمر كامارا المقيم في فوريكارياه لرويترز ”ركاب المركب كانوا كلهم بالداخل عندما انقلب. أحصينا تسع جثث وهناك نحو 30 شخصا لم يعرف مصيرهم.

وأضاف أنه تم إنقاذ 18 شخصا، وواصلت السلطات المحلية البحث عن ضحايا الحادث مع حلول الليل، وحوادث السفن أمر متكرر إلى حد ما في غرب أفريقيا بسبب تراخي تطبيق اجراءات الأمان ولاسيما حول فوريكارياه التي تضم عددا من القرى الواقعة على جزر.

رويترز