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الرئيس التركي السابق ” جول” : يؤلمني ما حدث بين تركيا ومصر وبذلت محاولات لرأب الصدع

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الرئيس التركي السابق ” جول” : يؤلمني ما حدث بين تركيا ومصر وبذلت محاولات لرأب الصدع الرئيس التركي السابق ” جول” : يؤلمني ما حدث بين تركيا ومصر وبذلت محاولات لرأب الصدع

قال الرئيس التركي السابق، عبدالله جول، إن الصداقة التي تجمع الشعبين المصري والتركي قديمة جداً وعميقة كذلك. وتركيا في شرق المتوسط كنصفي تفاحة واحدة، تركيا في الشمال ومصر في الجنوب متواجهتان، وفي هذا الإطار أود دائماً أن تكون مصر دولة قوية، وأن يكون شعبها مرفّهاً وسعيداً».

وأضاف «جول»، في حواره لـ«الحياة اللندنية»، السبت «يؤلمني ويؤسفني كل ما حدث بين مصر وتركيا، كنت أتمنى لو كان الخلاف هادئاً، وكانت لي محاولاتي الخاصة لرأب الصدع وحل الخلاف».

وبسؤال عن تقديمه نصائح للرئيس الأسبق محمد مرسي، قال: «بالطبع، تحدثت إليه في أكثر من مناسبة، وعندما زرته في القاهرة كانت أحداث الشارع قد بدأت، كما تحدثت إليه في آخر اجتماع للمؤتمر الإسلامي أيضاً، تحدثت إليه أكثر من مرة ونصحته في أكثر من مناسبة».

وأوضح أن «كل من يتابع تطورات المنطقة منذ سنوات كان سيخمن أن هذه الثورات لا بد أن يأتي يوم وتحصل فيه، لم يكن ما حدث مفاجأة، وأنا في كلمتي أمام المؤتمر الإسلامي في طهران عام 2003 توقعت حدوث ذلك وطلبت من العالم الإسلامي أن يقوم بإصلاحات قبل أن تتحرك الشعوب، نحن في تركيا اعتبرنا ما حدث شأناً داخلياً وتعبيراً عن إرادة الشباب العربي، ودعمنا الشباب هناك من أجل تحقيق آماله وتطلعاته، كنت أول رئيس يزور مصر بعد الأحداث، وهناك تحدثت مع الجميع من مختلف التوجهات، لم أتحدث إلى الاخوان فقط، بل تحدثت مع اليساريين والاشتراكيين ومحمد البرادعي، تحدثت إلى الجميع».

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