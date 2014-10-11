بالصور .. الكتائب الليبية تلقي القبض على 195 مصريًا عقب تسللهم الحدود إلى الأراضي الليبية

تمكنت ” الكتيبة 71 ” التابعة غلرفة العمليات الأمنية المشتركة طبرق، من ضبط 195 مهاجرًا غير شرعيًا جميعهم مصريين، كانوا قد تسللوا بطريقة غير مشروعة إلى داخل الأراضى الليبية عبر الدروب الجبلية وبحر الرمال على الحدود بين البلدين .

حيث نجح عناصر الكتيبة فى القبض على 39 شخصًا كانوا على متن سيارتين تويوتا فجعة، وتمكنت السرية الصحراوية المكلفة من المنطقة العسكرية فى واحة الجغبوب، من العثور على 121 شخصا فى الصحراء، وقامت السرية بتسليمهم للكتيبة 71 بطبرق.

كما تم القبض على 35 شخصًا كانت تقلهم عدة سيارات هونداى سوناتا وانترا وتويوتا فجعه على الطريق العام، وقد تم توقيف السائقون وهم من أبناء القبائل القاطنة بمنطقة طبرق شرق ليبيا، وتم التحقيق معهم وجارٍ إنهاء إجراءات ترحيلهم وتسليمهم للسلطات المصرية بمنفذ السلوم البرى.