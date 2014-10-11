البيت الأبيض: هناك حاجة لتسريع مساعدة تركيا في العراق وسوريا

أكد البيت الأبيض أمس الجمعة، أهمية الحصول على مساعدة الجيش التركي سريعا في الحرب على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا في قضية طفت على السطح هذا الأسبوع في مدينة كوباني السورية الواقعة على الحدود التركية.

واجتمعت ليزا موناكو وهي واحدة من كبار مساعدي الأمن القومي للرئيس الأمريكي باراك أوباما مع رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان أمس الجمعة، في إطار سلسلة من اللقاءات الأمريكية التركية بهدف الحصول على دعم تركيا لتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن موناكو “عبرت عن تقديرها لدعم تركيا للعمليات العسكرية الأمريكية الحالية في العراق وسوريا، وأكدت أهمية تسريع المساعدة التركية في إطار استراتيجية شاملة لإضعاف الدولة الإسلامية وتدميرها في نهاية المطاف.

رويترز