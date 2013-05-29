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بالفيديو .. بودولسكي يفتتح مهرجان ألماني بهدف بعد 9 ثوان

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بالفيديو .. بودولسكي يفتتح مهرجان ألماني بهدف بعد 9 ثوان بالفيديو .. بودولسكي يفتتح مهرجان ألماني بهدف بعد 9 ثوان

سجل لوكاس بودولسكي مهاجم ألمانيا هدفا سريعا بعد تسع ثوان فقط فقط في شباك الإكوادور خلال المباراة الودية التي تستضيفها ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأطلق الحكم صافرة المباراة وبدأ لاعبو الإكوادور تسلسل الكرة حتى وصلت لأخر مدافع، والذي بدوره حاول مراوغة بودولسكي ولكن مهاجم أرسنال قام بقطع الكرة وسدد في الشباك.

المباراة لم يمض منها سوى 24 دقيقة، كانت النتيجة حينها تشير لتقدم ألماني برباعية نظيفة، بتوقيع بودلسكي هدفين ولارس بندر.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لخوض تصفيات أوروبا وأمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014.

شاهد الهدف من هنا

اقرأ تقرير المباراة بالكامل وشاهد أهدافها من هنا

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فيديو اليوم السابع

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