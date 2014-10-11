رئاسة شرطة جنوب السودان تتعرض للسرقة

قال الناطق الرسمي باسم شرطة جنوب السودان، العقيد جيمس ماندي أنوكا إن :” الإدارة العامة لرئاسة الشرطة في جوبا تعرضت للسرقة، صباح اليوم، حيث تمت سرقة مبلغ ٣۰۰ الف جنيه جنوب سوداني – 100 ألف دولار تقريبا – .

وقال ماندي في بيان صحفي انه :” في حوالي الساعة الثانية صباحا اكتشف أحد أفراد الشرطة الذي كان في الخدمة أن إحدى النوافذ مفتوحة وقام بالتبليغ عن ذلك”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم شرطة جنوب السودان : “عندما تم فتح الباب وجد أن النافذة تم فتحها بإستخدام آلة كما تم فتح الصندوق الذي يحتوي على المبلغ باستخدام منشار حديدي”.

وأوضح أن المبلغ المسروق يمثل رواتب شهر سبتمبر لأفراد الشرطة العاملين في الإدراة العامة في منطقة “بلك” بالعاصمة، مشيرا إلى أن رواتب بقية أقسام الشرطة بما فيها الولايات العشرة لم يتم مسها.

ولفت ماندي إلى أنه سيتم ملاحقة الذين قاموا بالسرقة، فيما سيتم التحقيق مع جميع أفراد الشرطة الذين كانوا في الخدمة وقت وقوع الحادثة.

وكالة الأناضول