كي مون: الأمم المتحدة ستدعم تونس لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، التونسيين إلى الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستسهر على أن تكون الانتخابات في تونس شفافة ونزيهة .

وجدد بان كي مون التزام الأمم المتحدة بدعم الانتقال الديمقراطي في تونس، معتبرا أن الانتخابات تعد مرحلة هامة لإرساء الديمقراطية في البلاد.

وأشاد بنجاح النموذج التونسي في مجال الانتقال الديمقراطي معتبرا انه بعث آمالا كبيرة لدى شعوب المنطقة من خلال ما أظهره التونسيون من قوة حوار وطني شامل، وإدارة البلاد دون التنازل عن مبادئ الديمقراطية .

وأشار إلى أنه ناقش مع الرئيس المنصف المرزوقى ما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة إلى تونس من مساعدة من أجل إنجاح الانتخابات، قائلا إن تونس تستحق كل الدعم والمساندة من المجموعة الدولية، معربًا عن اهتمامه بالأوضاع في ليبيا.

من جهته، أكد «المرزوقي» أن تونس لم تخل بالوعود التي قطعتها للمنظمة الأممية وللعالم، بالحفاظ على الحريات وعلى الوحدة الوطنية وسن دستور توافقي.

وأضاف «المرزوقي» أن تونس ستحقق كل الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة للتقدم والرقي مشيرا إلى دعم تونس لمبادرات هذه المنظمة في مجال نشر التعليم وحفظ أمن ليبيا وإعمار غزة.