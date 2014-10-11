أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصورة .. ضبط 11 من تنظيم الإخوان عقب مشاركتهم فى مسيرات بالفيوم

Google+ Print
بالصورة .. ضبط 11 من تنظيم الإخوان عقب مشاركتهم فى مسيرات بالفيوم بالصورة .. ضبط 11 من تنظيم الإخوان عقب مشاركتهم فى مسيرات بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط 11 من عناصر تنظيم الإخوان عقب مشاركتهم فى مسيرتين بمركزى طامية وإطسا عقب آداء صلاة العشاء .

تلقى اللواء الشافعى محمد حسن مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارًا من اللواء محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بضبط 6 من عناصر تنظيم الإخوان بقرية هيلر قصر الباسل التابعة لمركز إطسا حال مشاركتهم فى مسيرة مناهضة للحكم وتدعو للعنف وهم عابدين . ع 34 سنة ” صاحب مقهى ” ، ومحمود . ج 30 سنة ” تباع ” ، ومحمد . ع 46 سنة ” حارس عقار ” ، وعلى . م 34 سنة ” فلاح ” ، وعبد الله . ع 34 سنة ” سائق ” ، ومحمد . م 18 سنة ” فلاح ” وتحرر عن الواقعة المحضر 5800 إدارى .

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على كل من محمد . س 20 سنة ” طالب ” وعبد الله . م 18 سنة ” طالب ” ، وعبد الرحمن . ر 17 سنة ” طالب ” ، ومحمد . ج 21 سنة ” حاصل على دبلوم ” حال مشاركتهم فى مسيرة بمركز طامية ، وتحرر عن الواقعة المحضر 3861 إدارى ، وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا