بالصورة .. ضبط 11 من تنظيم الإخوان عقب مشاركتهم فى مسيرات بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط 11 من عناصر تنظيم الإخوان عقب مشاركتهم فى مسيرتين بمركزى طامية وإطسا عقب آداء صلاة العشاء .

تلقى اللواء الشافعى محمد حسن مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارًا من اللواء محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بضبط 6 من عناصر تنظيم الإخوان بقرية هيلر قصر الباسل التابعة لمركز إطسا حال مشاركتهم فى مسيرة مناهضة للحكم وتدعو للعنف وهم عابدين . ع 34 سنة ” صاحب مقهى ” ، ومحمود . ج 30 سنة ” تباع ” ، ومحمد . ع 46 سنة ” حارس عقار ” ، وعلى . م 34 سنة ” فلاح ” ، وعبد الله . ع 34 سنة ” سائق ” ، ومحمد . م 18 سنة ” فلاح ” وتحرر عن الواقعة المحضر 5800 إدارى .

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على كل من محمد . س 20 سنة ” طالب ” وعبد الله . م 18 سنة ” طالب ” ، وعبد الرحمن . ر 17 سنة ” طالب ” ، ومحمد . ج 21 سنة ” حاصل على دبلوم ” حال مشاركتهم فى مسيرة بمركز طامية ، وتحرر عن الواقعة المحضر 3861 إدارى ، وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق .