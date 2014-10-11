ضابط شرطة ينجو من حريق الإخوان لمنزله بالفيوم

أشعل عدد من شباب تنظيم الإخوان بالفيوم ، النيران فى منزل مقدم شرطة بإدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن ، وحاولوا اقتحام المنزل للفتك بالضابط والذى لم يكن متواجدًا وقت الهجوم هو وأسرته ، حيث ألقوا بعض القنابل اليدوية على المنزل ما أدى إلى اشتعال النيران به فى قرية قارون التابعة لمركز يوسف الصديق .

ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا لعدم تواجد مقدم الشرطة حاتم حسن وأسرته بالمنزل وقت الهجوم، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران التى اندلعت فى المنزل وأحدثت العديد من التلفيات فى الأثاث ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .