عضو مجلس إدارة نادى الزمالك: مؤتمر صحفى الأحد لتقديم المدرب الجديد

أكد هانى زادة عضو مجلس ادارة نادى الزمالك أن :” المستشار مرتضى نصور رئيس النادى له فكر جيد ويعمل من أجل مصلحة النادى والدليل على ذلك أنه عهد إلى لجنة فنية من أفضل أبناء النادى لاختيار مدير فنى أجنبى بعد حسام حسن ” .

وأضاف زادة :” من وجهه نظرى المجلس بقيادة المستشار مرتضى أحدث نقله نوعية كبيرة وطلب تكوين لجنة من أفضل النجوم واستعرض قائمة تضم أكثر من 47 من المدربين، وتم الاستقرار على المدرب الجديد من البرتغال ومعه مدرب أحمال برتغالى أيضا وسنعقد مؤتمرًا صحفياً غدًا “لأحد لتقديمه للاعلام .

وشدد على أن مجلس الادارة يبذل كل جهده لاسعاد جماهير النادى، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا قبل مواجهه وديه مع شبيبة القبائل الجزائرى.

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