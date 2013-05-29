بالفيديو .. ألمانيا تضرب الإكوادور برباعية في 24 دقيقة

لم يحتاج المنتخب الألماني أكثر من 24 دقيقة للتغلب على الإكوادور 4-1 في مباراة ودية جمعت بينهما في الولايات المتحدة.

تقدم لوكاس بودولسكي لألمانيا في الثانية التاسعة بالهدف الأول، وأضاف لارس بندنر الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.

وعاد بودولسكي لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 17، وأكمل بندنر الرباعية في الدقيقة 24.

واكتفى المنتخب الألماني برباعيته مما منح الفرصة للإكوادور لإحراز هدفين عبر أنطونيو فالنسيا في الدقيقة 44، وأفوفي كروزو في الدقيقة 88.

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة النمسا في تصفيات كأس العالم 2014 في التاسع من يونيو المقبل.

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