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تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على الحوثيين في صنعاء

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تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على الحوثيين في صنعاء تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على الحوثيين في صنعاء

تبنى «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» ليل الجمعة الهجوم الانتحاري الذي استهدف الخميس تجمعا لأنصار الحوثيين في صنعاء وأسفر عن مقتل 47 شخصا على الاقل، وذلك في اعلان عبر توتير رصده موقع سايت الأمريكي.

وذكر الموقع المتخصص في متابعة المواقع الإسلامية، أن حسابا على تويتر تحت مسمى «أخبار أنصار الشريعة»، وهو اسم تتخذه القاعدة في اليمن، تبنى الهجوم الذي وقع في ميدان التحرير في العاصمة اليمنية بينما كان انصار الحوثيين يستعدون للتظاهر.

وجاء في التغريدة أن منفذ الهجوم يدعى أبومعاوية الصنعاني.

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