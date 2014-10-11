«الصحة العالمية»: «إيبولا» يودي بحياة 4033 شخصًا في 7 دول

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن 4 آلاف و33 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة اصابتهم بفيروس الإيبولا في سبع دول، ولكن كلهم تقريبا في ليبيريا وسيراليون وغينيا منذ ظهور الوباء مارس الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن أعداد المصابين بالفيروس بلغ حتى الثامن من الشهر الجاري ثمانية آلاف و399 شخص، ثمانية الاف و376 منهم في الدول الثلاثة الأكثر تضررا من الوباء.

وأوضح أن هناك «416 عاملا في القطاع الصحي أصيبوا بالفيروس، 74 في غينيا و201 في ليبيريا و11 في نيجيريا، و129 في سيراليون وواحد في إسبانيا».