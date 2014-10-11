أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«الصحة العالمية»: «إيبولا» يودي بحياة 4033 شخصًا في 7 دول

Google+ Print
«الصحة العالمية»: «إيبولا» يودي بحياة 4033 شخصًا في 7 دول «الصحة العالمية»: «إيبولا» يودي بحياة 4033 شخصًا في 7 دول

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن 4 آلاف و33 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة اصابتهم بفيروس الإيبولا في سبع دول، ولكن كلهم تقريبا في ليبيريا وسيراليون وغينيا منذ ظهور الوباء مارس الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن أعداد المصابين بالفيروس بلغ حتى الثامن من الشهر الجاري ثمانية آلاف و399 شخص، ثمانية الاف و376 منهم في الدول الثلاثة الأكثر تضررا من الوباء.

وأوضح أن هناك «416 عاملا في القطاع الصحي أصيبوا بالفيروس، 74 في غينيا و201 في ليبيريا و11 في نيجيريا، و129 في سيراليون وواحد في إسبانيا».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية