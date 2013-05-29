فيدرير وشاكيري يهنئان بازل بالدوري بعد ' الموسم العظيم '

هنأ شيردان شاكيري لاعب وسط بايرن ميونيخ فريقه القديم بازل بالفوز بلقب الدوري السويسري عقب إسقاط يانج بويز بهدف من ركلة جزاء يوم الأربعاء.

وبات بازل بطلا للدوري حسابيا، بفضل فارق الأهداف بينه مع جراسهوبرز منافسه الذي وصل إلى 16 هدفا لصالح بازل قبل مباراة واحدة من النهاية، وفارق ثلاث نقاط لرفاق صلاح والنني.

وهنأ شاكيري فريقه القديم بتغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter) كاتبا: "مبروك لبازل الفوز بالدوري السويسري، لقد قدمتم موسما عظيما".

كما لم يترك روجيه فيدرير الفرصة وهنأ بازل باللقب العظيم الذي حققه الفريق الذي يشجعه.

وكان فيدرير قد حرص على حضور مواجهة بازل وتشيلسي في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وكتب فيدرير على حسابه الرسمي على (Twitter) والذي أعلن عنه منذ أيام قليلة فقط "سوبر بازل، مبروك بطولة الدوري بعد موسم عظيم، لقد تابعتكم عن كثب".

فيدرير يشارك حاليا في بطولة رولان جاروس ونجح في التأهل بسهولة لثاني أدوار المنافسة منذ ساعات قليلة.