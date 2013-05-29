أخبار عاجلة

أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. لامبارد يتعادل لإنجلترا مع ' الجيران المزعجين '

Google+ Print
بالفيديو .. لامبارد يتعادل لإنجلترا مع ' الجيران المزعجين ' بالفيديو .. لامبارد يتعادل لإنجلترا مع ' الجيران المزعجين '

أحبط فرانك لامبارد محاولة أيرلندا التغلب على إنجلترا في مباراة ودية على ملعب ويمبلي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم شان لونج لأيرلندا في الدقيقة 13، ورد فرانك لامبارد لإنجلترا في الدقيقة 23.

وامتلئت مدرجات ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن بالجماهير الأيرلندية التي ظلت تهتف لفريقها وكأن المباراة على ملعبهم.

وكان روي هودجسون المدير الفني لإنجلترا قد صرح ساخرا قبل المباراة "نعرف أنه لقاء ودي، ولكننا لو خسرنا لن نرحم من إزعاج الجيران".

وأحرز لونج هدف التقدم لأيرلندا من كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه ببراعة داخل الشباك. (شاهد الهدف)

ولكن لامبارد عاد واستقبل عرضية من دانيل ستوريدج وخطفها من الدفاع ليسددها مباشرة داخل المرمى. (شاهد الهدف)

ويستعد الإنجليزي لمواجهة البرازيل واسكتلندا وديا في إطار استعدادتها لتصفيات كأس العالم 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر