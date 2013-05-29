بالفيديو .. لامبارد يتعادل لإنجلترا مع ' الجيران المزعجين '

أحبط فرانك لامبارد محاولة أيرلندا التغلب على إنجلترا في مباراة ودية على ملعب ويمبلي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم شان لونج لأيرلندا في الدقيقة 13، ورد فرانك لامبارد لإنجلترا في الدقيقة 23.

وامتلئت مدرجات ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن بالجماهير الأيرلندية التي ظلت تهتف لفريقها وكأن المباراة على ملعبهم.

وكان روي هودجسون المدير الفني لإنجلترا قد صرح ساخرا قبل المباراة "نعرف أنه لقاء ودي، ولكننا لو خسرنا لن نرحم من إزعاج الجيران".

وأحرز لونج هدف التقدم لأيرلندا من كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه ببراعة داخل الشباك. (شاهد الهدف)

ولكن لامبارد عاد واستقبل عرضية من دانيل ستوريدج وخطفها من الدفاع ليسددها مباشرة داخل المرمى. (شاهد الهدف)

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة البرازيل واسكتلندا وديا في إطار استعدادتها لتصفيات كأس العالم 2014.