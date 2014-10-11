شوقي غريب سعيد بأول فوز للمنتخب .. ويؤكد : الفوز هو هدف الفراعنة في المباريات القادمة

أعرب شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الوطني المصرى عن سعادته البالغة بالفوز الذى تحقق مساء أمس على المنتخب البتسواني، مؤكدا أن الفوز أعاد الفرصة للفراعنة والامل فى المنافسة على التأهل من المجموعة السابعة لتصفيات الأمم الافريقية .

وقال مدرب منتخب مصر فى تصريح بعد المباراة مساء أمس أن :” الثلاث نقاط تمثل انطلاقة جديدة للمنتخب الوطنى ،وستكون الحافز قبل مباراتيه أمام بتسوانا والسنغال ” .

وشدد غريب على ان الفوز هو الهدف الذى يسعى اليه فريقه فى كافة المباريات القادمة في المجموعة وأعرب عن تمنياته باستمرار التوفيق الذي صاحب المنتخب اليوم بعد أن غاب في المباراتين السابقتين .

أ ش أ