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باتشيكو: جوزيه نصحنى بالعمل فى مصر ..و أعلم الكثير عن الزمالك ودرست الأهلي

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باتشيكو: جوزيه نصحنى بالعمل فى مصر ..و أعلم الكثير عن الزمالك ودرست الأهلي باتشيكو: جوزيه نصحنى بالعمل فى مصر ..و أعلم الكثير عن الزمالك ودرست الأهلي

أكد جيمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي فى تصريح عقب وصوله إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة فى اطار المفاوضات قبل التوقيع على عقد تدريب نادي الزمالك. أنه يعلم الكثير عن الفريق الأبيض، إلى جانب منافسه الأهلي.

باتشيكو مدرب برتغالي يعمل فى التدريب منذ 1993 ودرب الشباب السعودي وهو الفريق العربي الوحيد الذي تعامل معه ثم انتقل للصين لتدريب بيكين جوان من 2011 وحتى 2013… ومن أبرز إنجازاته حصوله على الدوري البرتغالي، وعلى كأس خادم الحرمين في .
> وأضاف أعلم الكثير عن فريق الكرة بالزمالك، وكذلك مجلس الإدارة ” درست الأهلي جيدا نظرا لأنه المنافس الأكبر للزمالك”.
> وأشار باتشيكو الى الاتصال الهاتفى مع مانويل جوزية المدير الفني السابق للأهلي، وقال لقد قدم لى النصيحة قبل العمل فى الزمالك.وكشف عن أن جوزية كان ضمن قائمة طويلة من المرشحين لتدريب الزمالك، إلا أنه رفض بسبب جماهير الأهلي.
> أكد أمير مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن مجلس الإدارة لم يحدد الشروط المالية ومدة عقد المدرب الجديد للفريق.رغم وصول جيمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي إلي القاهرة مساء الجمعة وتردد انه يستعد للتوقيع لنادي الزمالك.
> وأوضح نجل مرتضي منصور أن مجلس إدارة سينتهى يوم السبت من الاتفاق على بنود العقد قبل التوقيع بشكل رسمي.وأشار الى ان المدرب البرتغالي في طريقه إلى أحد الفنادق
> ومن جانبه أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة حسام حسن. لم يرحل بسبب التعادل في مباراة أو خسارة، ولكن لان عدم التوفيق كان واضحا، حسام قام بالإعداد للموسم لكن المستوى لم يكن جيدا لذلك استغلينا فترة توقف الدوري واتخذنا هذا القرار”… “العملية تمت باحترام تام حتى أنني طلبت من حسام حسن وشقيقه الحضور الى مقر النادى لتسلم باقي مستحقاتهما”.
> و اقترب جيمي باتشيكو من التعاقد مع الزمالك بصفة رسمية ليصبح مدرب مايوركا الأسبق آخر عنقود المدربين البرتغاليين في .

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