مقتل وإصابة 49 شخصًا في احتجاج مناهض لحكومة باكستان

أكدت مصادر طبية باكستانية أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 42 آخرون بجراح، أثناء تدافع في احتجاج مناهض للحكومة في مدينة مولتان الباكستانية.

وقال مدير الطوارئ في مستشفى نستار برويز حيدر ـ حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية ـ “إنه أحضر إجمالا سبع جثث وأصيب 42 بجراح في التدافع بعد مظاهرة لحزب تحريك إنصاف”. وهي إشارة إلى المظاهرة التي دعا إليها الزعيم المعارض عمران خان.

يذكر أن عشرات الآلاف من أنصار المعارضة الباكستانية تظاهروا خلال الشهر الماضي في شتى أرجاء البلاد مطالبين باستقالة حكومة نواز شريف.

أ ش ا