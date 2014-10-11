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بان كي مون: التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي ستتوج بنجاح

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بان كي مون: التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي ستتوج بنجاح بان كي مون: التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي ستتوج بنجاح

بان كي مون

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن ثقته بأن التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي، ستتوج بنجاح وذلك عبر تنظيم الانتخابات المرتقبة.

وقال بان كي مون، خلال اللقاء الذي أجراه مساء اليوم الجمعة، وفقا لبيان صادر عن التونسية مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، مهدي جمعة، إن زيارته لتونس تأتي للتعبير عن مساندة الأمم المتحدة لتونس في الفترة الانتقالية، منوها بما قدمته من تسهيلات لإجلاء موظفي بعثتها من ليبيا وما تلقاه البعثة الأممية حاليا من دعم في تونس.

ومن جهته عبر رئيس الحكومة، عن شكره لمساندة المنظمة لتونس، منذ الأيام الأولى التي أعقبت الثورة، مستعرضا التحديات الاقتصادية والأمنية التي كانت شرعت حكومته في مجابهتها ومعالجتها منذ توليه مهامها.

كما أكد جمعة عزم التونسيين على إنجاح ما تبقى من المسار الإنتقالي والمرور إلى مرحلة الاستقرار السياسي.

وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة مهدي جمعة رافق الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في جولة وسط العاصمة التونسية مساء اليوم سيرا على الأقدام استعرضا خلالها معالم المدينة وتجولا في أسواق المدينة العتيقة ومحلاتها حيث زارا عددا منها وتحادثا مع أصحابها ومع بعض الحرفيين والصناعيين وتعرفا على عدد من المنتجات والصناعات التقليدية وزارا جامع الزيتونة بوسط العاصمة.

كان بان كي مون وصل إلى تونس اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين.

أ ش أ

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