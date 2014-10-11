“حكيم ” أفضل مطرب شعبي في قارة إفريقيا

رشحت هيئة المهرجانات العليا الفنية بالأتحاد الأفريقي المطرب ” حكيم ” لجائزة أفضل مطرب شعبي في أفريقيا ، وذلك ضمن جوائزها السنوية التي تعتبر الأهم في أفريقيا وهي شبيه بجائزة ” ” music award” العالمية ولكن علي نطاق القارة الأفريقية .

وقد دخل حكيم هذا العام الترشيحات لأهم جائزتين الأولي أفضل مطرب شعبي علي مستوي القارة السمراء والثانية كأفضل مطرب في شمال افريقيا .

وسيتم تحديدالفائز في حفل ضخم بالعاصمة النيجيرية”ابوجا ” بحضور عدد ضخم من صناع الموسيقي في العالم والقارة السمراء .

> يذكر أن حكيم سبق وشارك في هذه المسابقة وفاز بجائزة أفضل مطرب في شمال أفريقيا وتسلم الجائزة في حفل ضخم “بجوهانسبرج” بجنوب أفريقيا.