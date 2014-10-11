رحيل الممثلة جان هوكس لأسباب مجهولة

توفيت أمس الخميس الممثلة الأمريكية Jan Hooks عن عمر ناهز 57 عاماً بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، لكن حتى الساعة لم يحدد سبب الوفاة أو المرض الذي أودى بحياتها.

وذكرت وسائل الإعلام الأجنبية أن Hooks فارقت الحياة في نيويورك.

من أبرز أعمال النجمة الراحلة: Pee-wee's Big Adventure و Wildcats و Funland و Batman Returns و Coneheads و A Dangerous Woman و Simon Birch و Jiminy Glick in Lalawood و 30 Rock.

وبعد إنتشار خبر رحيل Jan Hooks، غصّ موقع تويتر للتواصل الإجتماعي بتغريدات النجوم الذين أعربوا عن حزنهم لخسارة ممثلة قديرة بحجمها، وقدموا أحر التعازي لعائلة الراحلة.

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