أفضل نتيجة .. تونس تفرض التعادل على السنغال

نجح المنتخب التونسي في فرض نتيجة التعادل السلبي على مستضيفه السنغال يوم الجمعة في إطار الجولة الثانية من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2015.

وتعد نتيجة التعادل بين تونس والسنغال هي أفضل نتيجة ممكنه لصالح منتخب مصر الذي نجح في الحفاظ على آماله بعد الفوز على بوتسوانا في إطار نفس الجولة.

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التعادل رفع رصيد أصحاب الأرض السنغال إلى سبع نقاط، نفس ما وصل إليه المنتخب التونسي، ليتواصل انقسام صدارة المجموعة بين الثنائي.

أصحاب الأرض السنغال لم يكن لهم أي خطورة على مدار الشوط الأول بالكامل على مرمى تونسي، بينما ظهر نسور قرطاج بأداء متوازن وجيد جيد في الشوط الأول.

في الشوط الثاني اختلف الحال، وبالتحديد بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة، لتبدأ خطورة السنغال على مرمى تونس.

وكادت السنغال أن تتقدم أكثر من مرة وبالتحديد في مناسبتين محققتين، الأولي وقف لها دفاع تونس بالمرصاد، بينما الثانية كانت من خطأ من حارس المرمي التونسي أيمن المثلوثي الذي أخطأ ثم أصلح الخطأ بنفسه.

وتستعد تونس لاستقبال السنغال في الخامس عشر من أكتوبر، بينما يحل بوتسوانا ضيفا على مصر في الجولة الرابعة من التصفيات.