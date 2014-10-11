أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أفضل نتيجة .. تونس تفرض التعادل على السنغال

Google+ Print
أفضل نتيجة .. تونس تفرض التعادل على السنغال أفضل نتيجة .. تونس تفرض التعادل على السنغال

نجح التونسي في فرض نتيجة التعادل السلبي على مستضيفه السنغال يوم الجمعة في إطار الجولة الثانية من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2015.

وتعد نتيجة التعادل بين تونس والسنغال هي أفضل نتيجة ممكنه لصالح منتخب مصر الذي نجح في الحفاظ على آماله بعد الفوز على بوتسوانا في إطار نفس الجولة.

طالع بالفيديو - مصر تصرخ في وجه بوتسوانا بانتصار الأمل

التعادل رفع رصيد أصحاب الأرض السنغال إلى سبع نقاط، نفس ما وصل إليه المنتخب التونسي، ليتواصل انقسام صدارة المجموعة بين الثنائي.

أصحاب الأرض السنغال لم يكن لهم أي خطورة على مدار الشوط الأول بالكامل على مرمى تونسي، بينما ظهر نسور قرطاج بأداء متوازن وجيد جيد في الشوط الأول.

في الشوط الثاني اختلف الحال، وبالتحديد بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة، لتبدأ خطورة السنغال على مرمى تونس.

وكادت السنغال أن تتقدم أكثر من مرة وبالتحديد في مناسبتين محققتين، الأولي وقف لها دفاع تونس بالمرصاد، بينما الثانية كانت من خطأ من حارس المرمي التونسي أيمن المثلوثي الذي أخطأ ثم أصلح الخطأ بنفسه.

وتستعد تونس لاستقبال السنغال في الخامس عشر من أكتوبر، بينما يحل بوتسوانا ضيفا على مصر في الجولة الرابعة من التصفيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا