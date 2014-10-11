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المغرب تطلب تأجيل أمم إفريقيا 2015 بسبب الإيبولا

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المغرب تطلب تأجيل أمم إفريقيا 2015 بسبب الإيبولا المغرب تطلب تأجيل أمم إفريقيا 2015 بسبب الإيبولا

طلبت المغربية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الجمعة بتأجيل موعد انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2015 بالمغرب بسبب وباء الإيبولا.

وتستعد المغرب لاستضافة بطولة أمم إفريقيا في يناير من عام 2015، إلا أن الإيبولا قد يكون سببا في تأجيل انطلاق البطولة.

ووفقا لأخر تقارير منظمة الصحة العالمية فعدد الوفيات في دول إفريقيا وصل إلى 4 ألاف شخص بسبب وباء الإيبولا.

وخرجت وزارة الصحة المغربية ببيان نقلته وكالة الأنباء المغربية، تطلب من خلاله تقدم طلب بتأجيل البطولة من أجل تجنب البلاد لانتشار الإيبولا من الوافدين إليها في حالة إقامة البطولة.

وبالفعل استجابت الحكومة المغربية لطلب وزارة الصحة، وتقدمت بطلب للكاف من أجل تأجيل انطلاق أمم إفريقيا 2015.

ويعد وباء الإيبولا من أخطر الأمراض في الوقت الحالي، نظرا لسهولة انتقال العدوى بين المواطنين، إلى جانب صعوبة تشخيص المرض وعدم توافر علاجه.

حمى الإيبولا النزفية تتمثل في حمى والتهاب الحلق وآلام في العضلات يتبعها انخفاض وظائف الكبد والكلي، ليبدأ بعدها المريض بالنزيف حتى الموت.

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