ننشر أسماء جثتين جديدتين تم انتشالهما من ضحايا حادث غرق سيارة بـ النيل المنيا‎

ننشر أسماء جثتين جديدتين تم انتشالهما من ضحايا حادث غرق سيارة بنيل المنيا

ننشر اسماء الجثتين الجديدتين التي تم انتشالهما من ضحايا حادث سقوط سيارة نقل نقل سقطت بمجري النيل أمام مرسي أولاد علي بقرية السرارية بمركز سمالوط شمال المنيا، كانت في طريقها لتشيع جنازة متوفية واسماؤهم كالاتي :- ” محمود محمد مهني 50 سنة – محمود حمدي حسانين 65 سنة ” .

وكانت قوات الإنقاذ النهري قد تمكنت من انتشال 3جثث سابقة وهم ، محمد صابر أحمد 60 سنة، ويحي عرفات أحمد 56 سنه، وعبد القادر شعبان 58 سنة .

من جانبها دفعت اسعاف المنيا ب15 سيارة إسعاف لموقع الحادث بقادة المشرف العام لإسعاف المنيا مصطفي محمد ربيع ومشرف اسعاف شمال المنيا هاني معوض حسن علي الجانب الأخر ووفقا لروايات عددا من الاهالي فهناك حوالي 40 شخص كانوا يستقلون السيارة وغرقوا في مياه النيل ومازال ابحث جاري عن جثثهم “.