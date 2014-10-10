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بياجة تطلق مجموعة إكستريملي بياجية

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بياجة تطلق مجموعة إكستريملي بياجية بياجة تطلق مجموعة إكستريملي بياجية

الجمعة 10-10-2014 16:57

أطلقت دار "بياجية" Piaget العالمية العريقة المتخصصة في صناعة المجوهرات والساعات الفاخرة تشكيلة "إكستريملي بياجة" Extremely Piaget المستوحاة من بعض من أعرق قطع الدار وأروعها، وذلك في الدورة 27 من معرض Biennale Des Antiquaries في باريس. وتتميز تشكيلة "إكستريملي بياجة" Extremely Piaget بأنها تشتمل على تصاميم جريئة تتميز بالغرابة والأسلوب المتفرد والرقة، إلى جانب التوظيف الفاخر للألوان والذهب والأحجار الكريمة. واليوم، تقدم تشكيلة "إكستريملي بياجة" Extremely Piaget تصاميم أعيد إحياؤها من حقبة الستينيات والسبعينيات في تحية إلى تقاليد تلك الأيام، وذلك باستخدام مواد تعبر عن جمال وفرادة تصاميم مرحلة لا مثيل لها في تاريخ صناعة الساعات والمجوهرات.
مجموعة رائعة ستسحرك بتصاميمها بالتأكيدن شاهدي بعضها هنا وأخبرينا رأيك.

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سيدتي