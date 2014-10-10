متى يُعلن محلب الحرب على فساد المحليات؟

على مكتب رئيس الوزراء أوراق ومستندات وتقارير رقابية تتعلق بفساد المحليات. التقارير تتراكم يوما بعد يوم. أصبحت من الأرض للسقف. نسخة من هذه التقارير لدى رئاسة الجمهورية. الرائحة فاحت. الفساد وصل الحناجر، والصمت مثل القبور.

الأرقام التى تحملها التقارير مرعبة، أصبحت بالمليارات، حجمها فى عام واحد يتجاوز ما جمعه المصريون من أجل قناة السويس، الفساد على كل لون، ثروات صغار المسؤولين فى المحليات تتجاوز ثروات بعض كبار رجال الأعمال فى البلد.

أرجو من الرياسة أن تدعوهم لاجتماع وتطلب منهم التبرع لصندوق «تحيا مصر». ربما تكون هذه طريقة ليسترد الغلابة فى مصر أموالهم من الفاسدين فى المحليات.

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أصبح يكلم نفسه، كان يعتقد أن ٣٠ يونيو سوف تعدل المايلة. المسؤولون فى الرقابة الإدارية فقدوا الأمل فى محاربة الفساد الكبير، وفقدوا القدرة على الكلام من كثرة ما طرحوه طوال السنوات الماضية.

خيبة مصر التقيلة فى المحليات، إذا انصلح حالها سوف ينصلح حال البلد كله. إصلاح المحليات وتهذيبها شهادة دولية يمكن أن نفوز بها.

المسؤولون فى الأجهزة الرقابية يسألون أنفسهم سؤالا واحدا: لماذا لا يعلن رئيس الحكومة الحرب على مافيا المحليات؟ نهبوا الأراضى وحصلوا على الامتيازات لأنفسهم، وارتكبوا مخالفات لا أول لها من آخر، معظمهم أصبحوا مثل القطط السمان، لا يخافون القانون، لا يخافون من رئاسة الحكومة ولا من الرياسة ولا يخافون الله، يرتعون ويعيثون فى الأرض فسادا وإفسادا.

هل محاربة الفساد فى المحليات مهمة تحتاج إلى الرئيس السيسى شخصيا؟ سؤال مطروح على السيد رئيس الوزراء، هل يحتاج الأمر الرئيس ليعلن الحرب بنفسه على الفاسدين المفسدين فى المحليات؟ الرئيس يده عفيفة، أكثر شىء يغضبه وإلى أقصى درجة هو أن يعرف أن هناك فسادا فى أى ركن فى مصر، الرئيس يكره الفاسدين.. يكره المحسوبيات والواسطة.. أعتقد أنه لن يصمت على ما يجرى فى المحليات، وكذلك رئيس الوزراء.

عندى عشرات الأمثلة ومئات الحالات تُرتكب جهارا نهارا من فساد المحليات، والحكومة فى سبات عميق. أحد رجال القضاء، الذى عمل مستشارا للحكومة لسنوات، قال لى ذات مرة إن الفساد فى المحليات لا حدود له، ومحاربة إسرائيل أكثر سهولة من إعلان الحرب على الفساد فى المحليات.

أعتقد أن رئيس الحكومة، الذى نعرفه، قادر على خوض هذه الحرب، ربما كان يؤجل إعلانها لحكمة لا نعلمها، لكن الآن حان الوقت، ليس أمامنا الكثير، سوس الفساد ينخر فى عظم البلد.

مسؤول سابق فى وزارة التنمية المحلية، التقيته قبل يومين، قال إن أسباب الفساد فى المحليات عديدة، يأتى فى مقدمتها ازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات، فالقانون ينظم العلاقة بين السلطة المركزية والمحليات على أساس احتفاظ الوزارات المركزية بحق الإشراف على اختصاصاتها التى يُفترض أنها تنازلت عنها للمحليات، فضلا عن الغياب شبه الكامل للرقابة الشعبية، حيث إن هناك اختصاصا وحيدا للمجلس الشعبى المحلى للمدينة وهو فرض رسوم محلية، ومع ذلك فإن للمحافظ الحق فى إلغاء ما فرضه المجلس الشعبى المحلى من رسوم وتعديلها، وإذا رفض الأمر يُعرض على لجنة وزارية، ولم تأخذ هذه اللجان يوما برأى آخر غير رأى المحافظ.

قانون المحليات تملؤه الثغرات، القانون قديم منذ السبعينيات من القرن الماضى، الوزير عادل لبيب يعرف الكثير والكثير عن المحليات وما يجرى فيها، لكنه صامت، كل وعوده عند بداية توليه الوزارة تبخرت، لم يعد لها أثر، أصبح يتجنب مناقشة الموضوع من أساسه. الوزير يبحث عن شماعة يعلق عليها خيبة الوزارة. يعتقد أن جهوده خلال الشهور الماضية فى رصف بعض شوارع العاصمة ومد الخدمات لبعض المناطق عمل جبار يستحق الشكر.. شكرا سيادة الوزير، لكن أرجو أن تعلم أنك كمن يحرث فى البحر.. وأرجوك لا تُدر الوزارة مثلما أدرت الأمور فى محافظة الإسكندرية. الأمور لم تعد تحتمل. نحن بلد على الحافة، وأرجو أن تتذكر دائما كلام رئيس الحكومة بأن وزارته استثنائية تعمل فى ظروف استثنائية.

يجب على سيادة الوزير أن يتفاعل مع تقارير الأجهزة الرقابية ولا يتجاهلها، والجميع يعلم أن ما يعرفه الوزير عن حالة المحليات يفوق ما تحتويه ملفات الأجهزة الرقابية فى مصر.

أعتقد أن الوزير «لبيب» يمكنه أن يستعين بخبرات محلية ودولية لمكافحة الفساد فى المحليات، ووضع روشتة للإصلاح على المدى القصير والطويل، الرئيس سوف يرحب بذلك. رئيس الحكومة سوف يدعم الأمر بكل قوته. ليس عيباً أن نطلب من الاتحاد الأوروبى مساعدتنا فى إصلاح المحليات. ليس عيباً أن نعترف ونقول إننا عاجزون عن مواجهة مافيا المحليات التى تجتاح البلاد طولًا وعرضاً.