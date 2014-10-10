إذاً هو انقلابى!

وعلى حين غرة اجتمع مجلس تحرير العالم من الانقلابيين، أقصد مجلس تحرير الـ«نيويورك تايمز»، ليدارى سوءة رئيسه الديمقراطى أوباما الذى اجتمع بـ«الانقلابى» المصرى الأشهر الفيلد مارشال عبدالفتاح السيسى، وقرر حفظ ماء وجه الإدارة الديمقراطية بافتتاحية نارية، يقال إنها بللت فراش أوباما ليلا.

تمخض المجلس (الجبل) فولد فأرا ميتا، المجلس الذى يهز عروشا، ويسقط أنظمة، وبحسب توصيف المصريين الأمريكان، عادة ما يضع رِجْلا على رِجْل فى وجه الإدارة الأمريكية، الحمد لله المجلس اكتفى بوصف السيسى بـ«الانقلابى» ولم يمده على رجليه، يا لها من صدمة قاسية، الانقلاب يترنح، السيسى يعد أيامه الأخيرة تنازليا.

مجلس تحرير العالم قرر إذ فجأة أن ينقلب على تنويعات الإدارة فى عملية توزيع الأدوار، المجلس وفى نوبة من انفعالاته الديمقراطية، قرر تحرير المصريين من الانقلابيين، وما إن شاعت الافتتاحية الصادمة حتى خرجت الجماهير المكبوتة خوفا من قعور بيوتها التى سجنها فيها السيسى فى مظاهرات صاخبة، وعادت الثورة صاخبة إلى ميدان التحرير، وتنادى الإخوان إلى الاتحادية، وخرج أوباما من كسوفه قائلا: «ناو إذ ناو»، وتوالت النونوات، حتى وزير الخارجية جون كيرى قاطع أعمال مؤتمر إعمار غزة فى شرم، ودلف إلى التحرير معتصما.

مجلس تحرير العالم من السيسى قرر انعقادًا مستدامًا، وأعلنت الـ«نيويورك تايمز» إصدار عدد خاص بالعربية وفى سابقة تاريخية عن مساوئ حكم العسكر، وفضائل حكم الإخوان، وشكلت مجلس تحرير فى «أنقرة» ليكون على مقربة من الحدث المصرى الذى فجرته الافتتاحية الجبارة، وتولى الأمير تميم كعادته التمويل بسخاء.

عملية الـ«نيويورك تايمز»، أقصد افتتاحية الـ«نيويورك تايمز»، واحدة من أخطر العمليات الاستخباراتية بعد «خليج الخنازير»، إدارة أوباما المنهارة طلبت من رجال السفارة فى «جاردن سيتى» إمداد مجلس التحرير النيويوركى بكل المعلومات الاستخباراتية المخفية، وكلفت محرر الشرق الأدنى العمل بكل طاقته لردم قناة السويس الجديدة بسلسلة من التحقيقات الاستقصائية الإسرائيلية، وسيجد كل معونة صادقة من عملاء الإخوان فى القاهرة، سيسلسلون مقالات عن جدوى الحفر فى مشروع الانقلابيين.

مجلس الحرب على السيسى نسى أن رئيسه الديمقراطى هو من ألح فى طلب لقاء الرئيس الانقلابى؟ وامتد اللقاء إلى 85 دقيقة وكان مقدرًا له 20 دقيقة؟ وأرسلت واشنطن رؤساءها السابقين، ومفكريها الحاليين للاستماع إلى رئيس الانقلابيين.

جدر البطاطا هو السبب، السيسى لم يُعِرْ مجلس التحرير النيويوركى التفاتا، كان لابد وأن يطلب صاغرًا العفو والسماح، كيف يتسنى لرئيس منتخب أن يذهب إلى نيويورك ولا يعرج على مجلس تحرير العالم، إذاً هو انقلابى!