كيليني يسجل 3 أهدافا و يقود إيطاليا للفوز 2-1 على أذربيجان

(إفي): قاد جورجيو كيلليني المنتخب الإيطالي للفوز على أذربيجان بهدفين لواحد، والانفراد بصدارة المجموعة الثامنة بتصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، والتي شهدت أيضا فوز كرواتيا على بلغاريا بهدف وحيد والنرويج على مالطه بثلاثية نظيفة.

بهذه النتيجة، تتصدر إيطاليا المجموعة بست نقاط، بعد أن فازت في الجولة الأولى على النرويج بهدفين نظيفين، بفارق الأهداف أمام كرواتيا، التي تغلبت في مستهل منافسات المجموعة على مالطة بهدفين نظيفين.

فيما احتلت النرويج المركز الثالث، بعد أن حققت أول انتصاراتها في التصفيات، بفارق الأهداف أمام بلغاريا، التي فازت في الجولة السابقة على أذربيجان، التي حلت في المركز الخامس بدون نقاط، وبفارق الأهداف أمام مالطة.

كان لكلليني دور البطولة المطلقة على صعيد النتيجة، حيث تقدم لمنتخب بلاده قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقة واحدة، من رأسية سكنت شباك أذربيجان.

وفي الشوط الثاني، سجل هدفا آخر، ولكن هذه المرة عن طريق الخطأ في مرماه (ق77)، قبل أن يتدراك الوضع ويعيد منتخب بلاده للمقدمة مجددا بهدف ثان في مرمى أذربيجان (ق82).

بينما فازت النرويج خارج قواعدها على مالطة بثلاثية نظيفة، حملت توقيع ماتس مويلر دايهل (ق22) وثنائية لجوشوا كينج (ق26 وق49)، لتصعد من مؤخرة المجموعة إلى المركز الثالث.

فيما فازت كرواتيا على مضيفتها بلغاريا بهدف دون رد، سجله نيكولاي بودوروف عن طريق الخطأ في مرماه (ق36)، لتبتعد بفارق الأهداف فقط عن إيطاليا المتصدرة.