بلجيكا تستهل مشوارها الأوروبي بسداسية أمام أندورا وويلز تتصدر مؤقتا

(إفي): استهلت بلجيكا مشوارها بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لأمم أوروبا 2016 بفرنسا، بفوزه ساحق على ضيفتها أندورا بسداسية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وشهدت نفس المجموعة خوض ثاني الجولات والتي سقطت فيها ويلز في فخ التعادل السلبي أمام البوسنة والهرسك بمشاركة النجم جاريث بيل، الحاضر الغائب الليلة وصاحب الهدفين في مرمى أندورا بالجولة الأولى (2-1).

لتحافظ مؤقتا على صدارتها للمجموعة بأربع نقاط، مقابل نقطة وحيدة للبوسنة التي كانت قد خسرت من قبرص في الجولة الأولى (2-1) أيضا.

وسحقت بلجيكا ضيفتها أندورا بسداسية تناوب عليها الرباعي كيفن دي برن لاعب فولفسبورج الألماني (ق31 من ركلة جزاء وق34)، وناصر الشاذلي لاعب توتنهام الانجليزي (ق37) وديفوك أوريجي لاعب ليل الفرنسي (ق59) ودرايس ميرتنز لاعب نابولي الايطالي (ق65 وق68).

وتقبع أندورا في المركز الأخير بالمجموعة بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة من ويلز في مباراتها الاولى 1-2.

كما حققت إسرائيل أول انتصار لها بمستهل مشاركاتها على حساب مضيفتها قبرص 2-1.

سجل لإسرائيل كل من أومير داماري (ق38) وتال بن حاييم (ق45)، قبل أن يقلص كوستانتينوس ماركيديس النتيجة لأصحاب الأرض (ق67).

وستحل بلجيكا ضيفه على البوسنة في الجولة القادمة يوم 13 اكتوبر الجاري، في حين ستستضيف ويلز ضيفتها قبرص، وتستضيف أندورا على أرضها إسرائيل.