هولندا تنجو من فخ كازاخستان وصدارة مقسمة بين أيسلندا والتشيك

(إفي): قلب منتخب هولندا تأخره على أرضه يوم الجمعة أمام كازاخستان بهدف إلي فوز بثلاثة أهداف في الجولة الثانية من المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا.

تقدم الضيوف من ضربة رأس رائعة لرينات أبدولين (ق17) واستمرت النتيجة على هذا الحال حتى تعادل كلاس يان هونتلار بنفس الطريقة (ق62).

واستغل "الطواحين" طرد دزولشييف لاعب كازاخستان (ق64) ليرجحوا كفتهم بهدف ثان عبر ابراهيم أفيلاي من تسديدة اصطدمت بقدم مدافع وحولت مسارها للشباك (ق82) ثم هدف ثالث لروبن فان بيرسي من ركلة جزاء (ق89).

بتلك النتيجة حصدت هولندا أول ثلاث نقاط لها بالتصفيات بعد خسارتها الأولى امام التشيك لتحل في المركز الثالث، بينما تملك كازاخستان نقطة واحدة في المرتبة الرابعة.

وصعدت أيسلندا للصدارة بفوزها الكبير على قواعدها على لاتفيا بثلاثية نظيفة من توقيع راجنار سيجوردسون وبيورن جونارسون وجيسالسون في الشوط الثاني (ق66 و77 و90).

وتملك أيسلندا ست نقاط في القمة، نظير نقطة وحيدة للاتفيا في المركز الخامس.

وعادت التشيك بانتصار ثمين من أرض تركيا بهدفين لواحد لتحقق فوزها الثاني على التوالي، لكنها تتأخر بفارق الأهداف عن ايسلندا.

وتتذيل تركيا ترتيب المجموعة برصيد خاو تماما من النقاط حصيلة هزيمتين.

تقدم الأتراك أولا بهدف أوميت بولوت (ق8) لكن التشيك قلبت الطاولة بهدفين لتوماس سيفوك وبورك دوكال (ق16 و58).