ديل بوسكي: لست في حاجة لرأفة الجماهير

(إفي): دافع فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا عن القائد وحارس المرمى إيكر كاسياس، مشددا على أنه في حالة جيدة، لكن وسائل الإعلام تبالغ في التركيز على أي هفوة يرتكبها.

وتحمل كاسياس قدرا كبيرا من مسئولية خسارة إسبانيا يوم الخميس أمام سلوفاكيا 1-2 في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بتصفيات يورو 2016 ، خاصة في لقطة الهدف الأول.

وقال ديل بوسكي في مقابلة مع (راديو ماركا) قبل مواجهة لوكسمبورج على أرضها الأحد في الجولة الثالثة من التصفيات "من المعتاد تسليط الضوء على الحارس في كل مباراة، أي خطأ لكاسياس يسفر عن ردود فعل مبالغ بها، أراه في حالة جيدة ولم يفقد سحره".

وعن معنويات الماتادور، تحدث "ليست بخير بعد الخسارة، لكن لدينا دافع للفوز على لوكسمبورج".

وتطرق للحديث عن المهاجم دييجو كوستا، الذي لم يسجل أي هدف مع إسبانيا خلال ست مباريات، "هو هداف الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، وأحد هدافي الدوري الإسباني الموسم الماضي مع أتليتكو، إنه يجتهد ويبحث عن المرمى باستمرار".

كما امتدح باكو الكاسير مهاجم فالنسيا الشاب الذي سجل هدفين في آخر مباراتين للمنتخب "إنه لاعب جيد، نثق به، طوال حياته كان يسجل الأهداف، وهو مستمر في تلك المهمة".

وأكد ديل بوسكي أنه لا يحتاج لـ"رأفة" من الجماهير، وأنه "لا داع لخفض الرؤوس، لأن المنتخب يمثل إسبانيا بشكل جيد".