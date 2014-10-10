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محافظ المنيا يوجه بتعزيز الخدمات لانتشال جثث حادث سمالوط

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محافظ المنيا يوجه بتعزيز الخدمات لانتشال جثث حادث سمالوط محافظ المنيا يوجه بتعزيز الخدمات لانتشال جثث حادث سمالوط

محافظ المنيا

أصدر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا توجيهاته لسكرتير عام مساعد المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بتعزيز الخدمات من قوات الانقاذ النهري والضفادع البشرية للاسراع في انتشال الجثث عقب سقوط سيارة في نهر النيل أمام مرسى اولاد علي بقرية العوايسة بسمالوط.

قرر المحافظ صرف مبلغ 2000 جنيه إعانة عاجلة لاسرة كل متوفي ،كما أكد المحافظ على مواصلة البحث عن مفقودين اخرين ، والدفع بعدد كاف
> من سيارات الاسعاف، الى جانب إنارة الموقع بالشكل الكاف.

من جانبه أكد محمود سعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ان قوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية تمكنت من انتشال 6جثث حتى الان بعد سقوط السيارة في النيل، وجاري البحث عن الاخرين والذي رجح ان يصل عددهم الى 7 اشخاص ، وقال ان الحادث وقع عند رجوع احدى السيارات للخلف وكانت ضمن مجموعة من السيارات ، متجهه لتشييع أحد المتوفيين ، فسقطت مباشرة في المياه.

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