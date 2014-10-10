بالفيديو - مصر تصرخ في وجه بوتسوانا بانتصار الأمل

حقق منتخب مصر أول فوزا له بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2015 بهدفين نظيفين أمام مضيفه بوتسوانا في الجولة الثالثة يوم الجمعة.

وحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشوار قنص إحدى بطاقتي التأهل للبطولة التي تنظمها المغرب.

افتتح أهداف مصر محمد النني في الدقيقة 56، وضاعف محمد صلاح النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 62.

وأعاد المنتخب المصري فرصه في التأهل، إذ ينافس تونس والسنغال متصدرا المجموعة برصيد ست نقاط.

ويتأهل من سبعة مجموعات صاحبي المركزين الأول والثاني بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثالث من كل المجموعات.

شوط سلبي جديد

وقدم المنتخب المصري أداء راقيا طوال المباراة وسيطر على أحداثها بطول الملعب بفضل ثلاثي الوسط إبراهيم صلاح، محمد النني، وعمرو السولية.

في حين ظل حسام غالي على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

ورغم السيطرة في الشوط الأول إلا أن أكثر من فرصة أهدرها لاعبي مصر، حتى انتهى بالتعادل السلبي.

بداية من رأسية عمرو السولية التي مرت بجوار القائم بعد عرضية ممتازة من محمد صلاح وهجمة مصرية متقنة عن طريق أحمد فتحي. (شاهد الفرصة)

ثم انطلاقة محمد صلاح التي سددها بيساره في يد الحارس. (شاهد الفرصة)

وانتهى الشوط سلبيا وهو الخامس لشوقي غريب في أسوأ انطلاقة لمصر عبر التاريخ بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

صرخة الفراعنة

وفي الشوط الثاني واصل شوقي غريب المدير الفني لمصر اللعب بنفس خطته حتى فض النني الاشتباك بصاروخ أرض جو في المقص الأيمن لحارس بوتسوانا. (شاهد الهدف)

ثم من جملة ثنائية بين عمرو جمال ينجح صلاح في استعادة سجله التهديفي مع مصر بتسديدة يسارية بباطن القدم في الشباك وأكد الفوز المصري. (شاهد الهدف)

وخلال المباراة أمسك حارس بوتسوانا بأكثر من خمسة تصويبات بين القائمين والعارضة عن طريق النني ووليد سليمان ومحمد صلاح.

وحرم مدافع بوتسوانا أيمن حفني الذي اشترك في الدقيقة 69 من هدف بركلة خلفية مزدوجة رائعة. (شاهد الركلة)

وقبل نهاية المباراة، انطلق محمد صلاح بعد هجمة مرتدة تسبب فيها أحمد الشناوي حارس مصر المتألق، وصلت لجناح تشيلسي وراوغ لاعبين وأرسل عرضية لم تجد من يقابلها. (شاهد الفرصة)

وتلعب مصر لقاء الجولة الرابعة مع بوتسوانا في القاهرة يوم 15 أكتوبر الجاري.