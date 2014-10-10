شوقي غريب عقب الفوز على بوتسوانا: إقالتي تأجلت

عبر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري عن سعادته للفوز على بوتسوانا، مؤكدا أن الفوز جعل إقالته تتأجل.

ونجح المنتخب المصري في الفوز على بوتسوانا بهدفين مقابل لاشيء ليحافظ على آماله في التأهل إلى أمم إفريقيا 2015 بالمغرب.

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وقال غريب في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: " إقالتي تأجلت وكل الانتقادات تأجلت الآن بعد الفوز على بوتسوانا".

و أضاف " تحدثت أكثر من مرة عن رحيلي في حالة عدم التأهل، ولذلك فأطالب الجميع بالهدوء".

فوز مصر أعاد الآمل من جديد للفراعنة بالتأهل عن المجموعة السابعة، بفضل صاروخ محمد النني وهدف تأمين الثلاث نقاط من محمد صلاح.

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وأكد شوقي غريب أن الفوز في باقي الأربع مباريات هو هدف المنتخب الأساسي، أيا كان المنافس.

وحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط، بينما انتهي آمل بوتسوانا في التأهل، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة السنغال وتونس في إطار نفس الجولة.