جيش جنوب السودان يتهم متمردين تابعين لـ«مشار» بقصف مواقعه بملكال

اتهم الناطق باسم جيش جنوب السودان، العقيد فيليب أقوير، المتمردين التابعين لنائب الرئيس المقال، ريك مشار، بشن هجوم على مواقع تمركز قواتهم جنوبي مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل صباح الجمعة، وهو ما نفته المعارضة مؤكدة أنها في حالة دفاع عن النفس.

وقال أقوير إن مجموعة مشار هاجمت مواقع تمركز قواتهم جنوبي ملكال في محاولة للسيطرة على الوضع الميداني.

في المقابل، قال المتحدث باسم قوات المتمردين، لول رواي كونج، إن مواقعهم ظلت تتعرض للقصف من قبل القوات الحكومية، وكانوا في حالة الدفاع عن النفس.